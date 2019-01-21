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Уряд оновив норми споживання
газу для тих, у кого немає...

Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає...
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:16

Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перегляд норми споживання газу для тих, у кого немає лічильників

Дивися повний текст Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає лічильників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:16

Реально 3.29 куба хватит только на то чтобы кипятить чай, а и то если вы его пьете только утром и вечером по чашке.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:31

3.3 куба вполне достаточно. В этом решении больше плюсов для Украины и больше минусов для Фирташа и владельцев облгазов. Будем реалистами - население не будет массово ставить счетчики, учитывая что по закону их обязан поставить постащик газа. А имея норму 9.8 кубов - городское население будет просто больше палить газа, все равно ж уплачено. А остаток, который оно недопалит - радостно пиханет налево фирташевский облгаз по льготной цене. И единственный лох в этой ситуации - государство. А вот 3.3 уже заставит облгазы активнее ставить счетчики, что они и обязаны сделать по закону. Или пусть Фирташ продолжает оплачивать убытки своих предприятий и дальше
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:37

Ах, какой тандем Пети и РЫната, молодци, хоть денег заработали. А каким способом, так это не важно.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:54

Почему гроцман молчит за присанные кубы газа за счет коэффициента "приведения".В ноябре рвал на себе рубаху и обещал дать по рукам нафтогазу.На этом пиаре всё и закончилосьА это в среднем на 300 кубах плюс 30кубов приписано.Когда закончится этот беспредел?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:23

Чисто предвыборная суета. А то они не знали, что нормы завышены.
omelchenko58
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:31

  sena_2008atp написав:Почему гроцман молчит за присанные кубы газа за счет коэффициента "приведения".В ноябре рвал на себе рубаху и обещал дать по рукам нафтогазу.На этом пиаре всё и закончилосьА это в среднем на 300 кубах плюс 30кубов приписано.Когда закончится этот беспредел?

тоже очень интересует этот вопрос! Решение НКРЕКП есть, но оно не выполняется. Зачем тогда вообще нужен такой орган? Гроцман обещал провести проверку облгазов, но воз и ныне там. Зачем нужен премьер который не выполняет взятые на себя обязательства?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:43

Re: Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає.

  AlifeSoft написав:Реально 3.29 куба хватит только на то чтобы кипятить чай, а и то если вы его пьете только утром и вечером по чашке.

Если только для приготовления пищи - то как раз столько и выходит у меня на одного человека.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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Ах это сладкое слово : ВЫБОРЫ. А потом всё опять по старому.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:51

  AlifeSoft написав:Реально 3.29 куба хватит только на то чтобы кипятить чай, а и то если вы его пьете только утром и вечером по чашке.

3.3 куба это 32кВт даже больше(согласно моему счету за газ) это 16 часов непрерывной работы электрочайника. Так что с чашкой погорячились
Востаннє редагувалось vova3215 в Сер 30 січ, 2019 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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