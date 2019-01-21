Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перегляд норми споживання газу для тих, у кого немає лічильників
Дивися повний текст Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає лічильників.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:16
Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає лічильників.
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:16
Реально 3.29 куба хватит только на то чтобы кипятить чай, а и то если вы его пьете только утром и вечером по чашке.
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:31
3.3 куба вполне достаточно. В этом решении больше плюсов для Украины и больше минусов для Фирташа и владельцев облгазов. Будем реалистами - население не будет массово ставить счетчики, учитывая что по закону их обязан поставить постащик газа. А имея норму 9.8 кубов - городское население будет просто больше палить газа, все равно ж уплачено. А остаток, который оно недопалит - радостно пиханет налево фирташевский облгаз по льготной цене. И единственный лох в этой ситуации - государство. А вот 3.3 уже заставит облгазы активнее ставить счетчики, что они и обязаны сделать по закону. Или пусть Фирташ продолжает оплачивать убытки своих предприятий и дальше
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:37
Ах, какой тандем Пети и РЫната, молодци, хоть денег заработали. А каким способом, так это не важно.
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:54
Почему гроцман молчит за присанные кубы газа за счет коэффициента "приведения".В ноябре рвал на себе рубаху и обещал дать по рукам нафтогазу.На этом пиаре всё и закончилосьА это в среднем на 300 кубах плюс 30кубов приписано.Когда закончится этот беспредел?
Додано: Сер 30 січ, 2019 15:31
тоже очень интересует этот вопрос! Решение НКРЕКП есть, но оно не выполняется. Зачем тогда вообще нужен такой орган? Гроцман обещал провести проверку облгазов, но воз и ныне там. Зачем нужен премьер который не выполняет взятые на себя обязательства?
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:43
Re: Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає.
Если только для приготовления пищи - то как раз столько и выходит у меня на одного человека.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Сер 30 січ, 2019 19:51
3.3 куба это 32кВт даже больше(согласно моему счету за газ) это 16 часов непрерывной работы электрочайника. Так что с чашкой погорячились
Востаннє редагувалось vova3215 в Сер 30 січ, 2019 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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