Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає...
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AlifeSoft написав:Реально 3.29 куба хватит только на то чтобы кипятить чай, а и то если вы его пьете только утром и вечером по чашке.
Если только для приготовления пищи - то как раз столько и выходит у меня на одного человека.
В месяц тратите на приготовление пищи 3 куба? На кипячение литра чайника на среднем огне, маленькой камфорки уходит 0,020 (+-3). Плесните в чайник литр и поэкспериментируйте, кому не лень и не жалко или чайку хочется, интересен результат. При приготовлении нормальной пищи 3 раза в день (не просто подогреть что-то, откуда-то) и использовании духовки в выходные на час (запекание, кондитерка) уходит 10-12 кубов на человека. Проверено годовой личной статистикой использования.
п.с. На "чашку" при кипячении чайника на литр, два раза в день, на месяц уходит 1,2 куба. Как антиапологет нынешних реформ и тарифов, но справедливости ради ни о какой готовке на 3 куба речи даже не может идти.
AlifeSoft написав:Реально 3.29 куба хватит только на то чтобы кипятить чай, а и то если вы его пьете только утром и вечером по чашке.
Если только для приготовления пищи - то как раз столько и выходит у меня на одного человека.
В месяц тратите на приготовление пищи 3 куба? На кипячение литра чайника на среднем огне, маленькой камфорки уходит 0,020 (+-3). Плесните в чайник литр и поэкспериментируйте, кому не лень и не жалко или чайку хочется, интересен результат. При приготовлении нормальной пищи 3 раза в день (не просто подогреть что-то, откуда-то) и использовании духовки в выходные на час (запекание, кондитерка) уходит 10-12 кубов на человека. Проверено годовой личной статистикой использования.
п.с. На "чашку" при кипячении чайника на литр, два раза в день, на месяц уходит 1,2 куба. Как антиапологет нынешних реформ и тарифов, но справедливости ради ни о какой готовке на 3 куба речи даже не может идти.
Но при отсутствии горячей воды( что уже почти повсеместно) 18 кубов на человека это явный перебор. Качество и давление газа тоже вызывае много вопросов
AlifeSoft написав:Реально 3.29 куба хватит только на то чтобы кипятить чай, а и то если вы его пьете только утром и вечером по чашке.
Если только для приготовления пищи - то как раз столько и выходит у меня на одного человека.
у меня так на молодую семью 3 чел.Баба готовит раз в день,чайник 3-4 раза на чай/кофе на узкой комфорке.Разогрев еды потом в СВЧ,духовка электро.Банка сэма за 3 часа до 3-х кубов на большой комфорке,но перешел спиртяжить хобби в хату с общедомовым счетчиком
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен