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Уряд оновив норми споживання
газу для тих, у кого немає...

Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:51

  Contortum написав:
  AlifeSoft написав:Реально 3.29 куба хватит только на то чтобы кипятить чай, а и то если вы его пьете только утром и вечером по чашке.

Если только для приготовления пищи - то как раз столько и выходит у меня на одного человека.

В месяц тратите на приготовление пищи 3 куба?
На кипячение литра чайника на среднем огне, маленькой камфорки уходит 0,020 (+-3). Плесните в чайник литр и поэкспериментируйте, кому не лень и не жалко или чайку хочется, интересен результат.
При приготовлении нормальной пищи 3 раза в день (не просто подогреть что-то, откуда-то) и использовании духовки в выходные на час (запекание, кондитерка) уходит 10-12 кубов на человека. Проверено годовой личной статистикой использования.

п.с. На "чашку" при кипячении чайника на литр, два раза в день, на месяц уходит 1,2 куба.
Как антиапологет нынешних реформ и тарифов, но справедливости ради ни о какой готовке на 3 куба речи даже не может идти.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:32

  ruvex написав:
  Contortum написав:
  AlifeSoft написав:Реально 3.29 куба хватит только на то чтобы кипятить чай, а и то если вы его пьете только утром и вечером по чашке.

Если только для приготовления пищи - то как раз столько и выходит у меня на одного человека.

В месяц тратите на приготовление пищи 3 куба?
На кипячение литра чайника на среднем огне, маленькой камфорки уходит 0,020 (+-3). Плесните в чайник литр и поэкспериментируйте, кому не лень и не жалко или чайку хочется, интересен результат.
При приготовлении нормальной пищи 3 раза в день (не просто подогреть что-то, откуда-то) и использовании духовки в выходные на час (запекание, кондитерка) уходит 10-12 кубов на человека. Проверено годовой личной статистикой использования.

п.с. На "чашку" при кипячении чайника на литр, два раза в день, на месяц уходит 1,2 куба.
Как антиапологет нынешних реформ и тарифов, но справедливости ради ни о какой готовке на 3 куба речи даже не может идти.

Но при отсутствии горячей воды( что уже почти повсеместно) 18 кубов на человека это явный перебор. Качество и давление газа тоже вызывае много вопросов
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:50

  Contortum написав:
  AlifeSoft написав:Реально 3.29 куба хватит только на то чтобы кипятить чай, а и то если вы его пьете только утром и вечером по чашке.

Если только для приготовления пищи - то как раз столько и выходит у меня на одного человека.

у меня так на молодую семью 3 чел.Баба готовит раз в день,чайник 3-4 раза на чай/кофе на узкой комфорке.Разогрев еды потом в СВЧ,духовка электро.Банка сэма за 3 часа до 3-х кубов на большой комфорке,но перешел спиртяжить хобби в хату с общедомовым счетчиком
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:54

ruvex
И это без колонки?
qwerty124
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:38

  ruvex написав:
  Contortum написав:
  AlifeSoft написав:Реально 3.29 куба хватит только на то чтобы кипятить чай, а и то если вы его пьете только утром и вечером по чашке.

Если только для приготовления пищи - то как раз столько и выходит у меня на одного человека.

В месяц тратите на приготовление пищи 3 куба?
На кипячение литра чайника на среднем огне, маленькой камфорки уходит 0,020 (+-3). Плесните в чайник литр и поэкспериментируйте, кому не лень и не жалко или чайку хочется, интересен результат.
При приготовлении нормальной пищи 3 раза в день (не просто подогреть что-то, откуда-то) и использовании духовки в выходные на час (запекание, кондитерка) уходит 10-12 кубов на человека. Проверено годовой личной статистикой использования.

п.с. На "чашку" при кипячении чайника на литр, два раза в день, на месяц уходит 1,2 куба.
Как антиапологет нынешних реформ и тарифов, но справедливости ради ни о какой готовке на 3 куба речи даже не может идти.


8-9 куб/мес на 4 чел в течение 10 лет
электрочаника и микроволновки нет, духовка электрическая
за 10 лет никто не похудел
PV
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:35

  Ratatui написав:Ах это сладкое слово : ВЫБОРЫ. А потом всё опять по старому.

Конечно же выборы. У меня с депозита деньги сняло. Если бы не было лишних моих денег на их счетах, то и не платил бы вовсе эти 9 кубов на человека.
А так получается предвыборная фишка и плюс людей в три раза пощипали.
p_a_l
 
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