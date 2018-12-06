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Як вивчити англійську мову
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Як вивчити англійську мову за допомогою телеграму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:52

Як вивчити англійську мову за допомогою телеграму

Пропонуємо до обговорення:
Як фінансовий портал ми розуміємо, що в переліку must have речей для сучасної людини є не лише фінансова грамотність, але й знання англійської мови.

Дивися повний текст Як вивчити англійську мову за допомогою телеграму.
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