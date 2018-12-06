Як фінансовий портал ми розуміємо, що в переліку must have речей для сучасної людини є не лише фінансова грамотність, але й знання англійської мови.
Дивися повний текст Як вивчити англійську мову за допомогою телеграму.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:52
Як вивчити англійську мову за допомогою телеграму
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Дивися повний текст Як вивчити англійську мову за допомогою телеграму.
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:52
Мені ось цей подобається
Додано: Сер 30 січ, 2019 19:31
Никак
Чтобы выучить язык, нужно писать, нужно говорить, и нужно, чтобы твои ошибки исправляли.
Можно нанять репетитора, который будет с тобой заниматься через телеграм, скайп или вайбер. Все. Остальное - это тешить себя мыслью, что ты учишь язык.
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