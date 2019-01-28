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Установка лічильників газу обійдеться
"Нафтогазу" в 2,5...

Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5...
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:47

Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5...

Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" може витратити близько 2,5 млрд гривень на установку лічильників газу.

Дивися повний текст Установка лічильників газу обійдеться \"Нафтогазу\" в 2,5 млрд гривень - Насалик.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:47

“Нафтогаз Украины” может потратить около 2,5 млрд гривен на установку счетчиков газа

А реально: из заложеных в стоимость газа денег, “Нафтогаз Украины” может потратить около 2,5 млрд гривен на установку счетчиков газа.
Одно и то же, а звучит совершенно по разному.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:53

Re: Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5.

Сама установка коштує втричі більше, ніж лічильник. Хто за установку заплатить?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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