Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" може витратити близько 2,5 млрд гривень на установку лічильників газу.
Дивися повний текст Установка лічильників газу обійдеться \"Нафтогазу\" в 2,5 млрд гривень - Насалик.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:47
Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Установка лічильників газу обійдеться \"Нафтогазу\" в 2,5 млрд гривень - Насалик.
Додано: Сер 30 січ, 2019 17:47
А реально: из заложеных в стоимость газа денег, “Нафтогаз Украины” может потратить около 2,5 млрд гривен на установку счетчиков газа.
Одно и то же, а звучит совершенно по разному.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 30 січ, 2019 17:53
Re: Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5.
Сама установка коштує втричі більше, ніж лічильник. Хто за установку заплатить?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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