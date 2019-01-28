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Установка лічильників газу обійдеться
"Нафтогазу" в 2,5...

Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5...
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:47

Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5...

Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" може витратити близько 2,5 млрд гривень на установку лічильників газу.

Дивися повний текст Установка лічильників газу обійдеться \"Нафтогазу\" в 2,5 млрд гривень - Насалик.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:47

“Нафтогаз Украины” может потратить около 2,5 млрд гривен на установку счетчиков газа

А реально: из заложеных в стоимость газа денег, “Нафтогаз Украины” может потратить около 2,5 млрд гривен на установку счетчиков газа.
Одно и то же, а звучит совершенно по разному.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:53

Re: Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5.

Сама установка коштує втричі більше, ніж лічильник. Хто за установку заплатить?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:16

Lapay. Згідний з Вами. А якщо ще врахувати що туди закладені мільйонні зарплати та доставка лічильників квадрокоптерами, які також ще треба закупити то 2.5 млрд. грн це старт, зупиняться десь так на сумі 7 млрд.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:27

Re: Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5.

  Дикий не Дикий написав:то 2.5 млрд. грн це старт, зупиняться десь так на сумі 7 млрд.

Так хто заплатить працівникам облгазів за установку, і, що ще важливіше - скільки часу вони будуть встановлювати ці 3 млн лічильників, навіть за допомогою квадрокоптерів?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:39

  lapay написав:Сама установка коштує втричі більше, ніж лічильник. Хто за установку заплатить?


Не стоит так переживать за компанию, которая вам выставляет инвойс с рентабельностью 250% (7,13 грн за куб без НДС тариф минус 2,9 грн за куб себестоимость с доставкой).

2,5 млрд грн - это операционная прибыль Нефтегаза за... барабанная дробь...
2 недели!
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naf ... ed_ENG.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:40

Бюджет. Все на витрати. Ой точніше ми з Вами.;-)
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:45

Re: Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5.

  zРадио написав:Не стоит так переживать за компанию, которая вам выставляет инвойс с рентабельностью 250% (7,13 грн за куб без НДС тариф минус 2,9 грн за куб себестоимость с доставкой).

Я за них не переживаю, навіть підримую, що саме вони повинні заплатити за установку лічильників. Тільки кабмін каже про вартість лічильника, а не про вартість установки, а це зовсім різні суми.
І, все ж таки, скільки часу займе установка 3 млн лічильників, якщо треба перекривати газ в під'їзді, відрізати, варити, сверлити стіни?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:56

  lapay написав:Сама установка коштує втричі більше, ніж лічильник. Хто за установку заплатить?

Два человека устанавливают счетчик за 1,5...2 часа.Пломбирование.Проект никто не делает,все формально.
Можно посчитать, сколько реально стоит установка, и это не так дорого.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:07

Re: Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5.

  zloy_ukr написав:Два человека устанавливают счетчик за 1,5...2 часа.Пломбирование.Проект никто не делает,все формально.
Можно посчитать, сколько реально стоит установка, и это не так дорого.

Можливо, що собівартість установки буде менше тисячі. Але працювати з газовим обладнанням мають право тільки сертифіковні спеціалісти. Де їх набрати, щоб встановити 3 млн лічильників хоч би за 3 роки?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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