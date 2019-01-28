Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" може витратити близько 2,5 млрд гривень на установку лічильників газу.
Дивися повний текст Установка лічильників газу обійдеться \"Нафтогазу\" в 2,5 млрд гривень - Насалик.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:47
Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Установка лічильників газу обійдеться \"Нафтогазу\" в 2,5 млрд гривень - Насалик.
Додано: Сер 30 січ, 2019 17:47
А реально: из заложеных в стоимость газа денег, “Нафтогаз Украины” может потратить около 2,5 млрд гривен на установку счетчиков газа.
Одно и то же, а звучит совершенно по разному.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 30 січ, 2019 17:53
Re: Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5.
Сама установка коштує втричі більше, ніж лічильник. Хто за установку заплатить?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:16
Lapay. Згідний з Вами. А якщо ще врахувати що туди закладені мільйонні зарплати та доставка лічильників квадрокоптерами, які також ще треба закупити то 2.5 млрд. грн це старт, зупиняться десь так на сумі 7 млрд.
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:27
Re: Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5.
Так хто заплатить працівникам облгазів за установку, і, що ще важливіше - скільки часу вони будуть встановлювати ці 3 млн лічильників, навіть за допомогою квадрокоптерів?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:39
Не стоит так переживать за компанию, которая вам выставляет инвойс с рентабельностью 250% (7,13 грн за куб без НДС тариф минус 2,9 грн за куб себестоимость с доставкой).
2,5 млрд грн - это операционная прибыль Нефтегаза за... барабанная дробь...
2 недели!
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:45
Re: Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5.
Я за них не переживаю, навіть підримую, що саме вони повинні заплатити за установку лічильників. Тільки кабмін каже про вартість лічильника, а не про вартість установки, а це зовсім різні суми.
І, все ж таки, скільки часу займе установка 3 млн лічильників, якщо треба перекривати газ в під'їзді, відрізати, варити, сверлити стіни?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:56
Два человека устанавливают счетчик за 1,5...2 часа.Пломбирование.Проект никто не делает,все формально.
Можно посчитать, сколько реально стоит установка, и это не так дорого.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 30 січ, 2019 19:07
Re: Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5.
Можливо, що собівартість установки буде менше тисячі. Але працювати з газовим обладнанням мають право тільки сертифіковні спеціалісти. Де їх набрати, щоб встановити 3 млн лічильників хоч би за 3 роки?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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