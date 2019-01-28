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Установка лічильників газу обійдеться
"Нафтогазу" в 2,5...

Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:10

Из двух - только один специалист, второй - помощник. А сертифицированных сварщиков, и газовщиков - как собак много.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:14

Re: Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5.

  zloy_ukr написав:Из двух - только один специалист, второй - помощник. А сертифицированных сварщиков, и газовщиков - как собак много.

В теорії. На практиці дірочка в трубі - і буде великий Бум. Це не вода.
Тому будуть ці лічильники встановлювати років десять-двадцать, і норми піднімуть до 6+ кубів, щоб облгази не були в збитку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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