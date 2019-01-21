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Додано: Сер 30 січ, 2019 19:10
Из двух - только один специалист, второй - помощник. А сертифицированных сварщиков, и газовщиков - как собак много.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 30 січ, 2019 19:14
Re: Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5.
В теорії. На практиці дірочка в трубі - і буде великий Бум. Це не вода.
Тому будуть ці лічильники встановлювати років десять-двадцать, і норми піднімуть до 6+ кубів, щоб облгази не були в збитку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 30 січ, 2019 20:01
Очередной миф. Давление газа очень небольшое, всего до 40 см. водного столба, т.е. для прекращения достаточно легкого нажатия пальцем.
Давление воды- 9 атмосфер. Поэтому квалификация сварщика водяных труб должна быть намного выше.
После сварки - швы проверяютя.Еще газ имеет запах.Не будет-бум.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 30 січ, 2019 20:07
Re: Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5.
Тим не менш, Насалик сказав, що ставити лічильники можуть тільки сертифіковані організації, тобто, ці самі облгази. Швидко це точно не буде. Якщо лічильника на воду я сам ставив ще 15 років назад, то на газ буду чекати безкоштовного, або по 2-2,5к гривень, а не по 4,5к, як вони хочуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 30 січ, 2019 20:10
К тому же все несколько раз уже учтено в тарифах.
Black Jack - White Business
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