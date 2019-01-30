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Установка лічильників газу обійдеться
"Нафтогазу" в 2,5...

Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:10

Из двух - только один специалист, второй - помощник. А сертифицированных сварщиков, и газовщиков - как собак много.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:14

Re: Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5.

  zloy_ukr написав:Из двух - только один специалист, второй - помощник. А сертифицированных сварщиков, и газовщиков - как собак много.

В теорії. На практиці дірочка в трубі - і буде великий Бум. Це не вода.
Тому будуть ці лічильники встановлювати років десять-двадцать, і норми піднімуть до 6+ кубів, щоб облгази не були в збитку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:01

  lapay написав:
В теорії. На практиці дірочка в трубі - і буде великий Бум. Це не вода.

Очередной миф. Давление газа очень небольшое, всего до 40 см. водного столба, т.е. для прекращения достаточно легкого нажатия пальцем.
Давление воды- 9 атмосфер. Поэтому квалификация сварщика водяных труб должна быть намного выше.
После сварки - швы проверяютя.Еще газ имеет запах.Не будет-бум.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:07

Re: Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5.

  zloy_ukr написав:После сварки - швы проверяютя.Еще газ имеет запах.Не будет-бум.

Тим не менш, Насалик сказав, що ставити лічильники можуть тільки сертифіковані організації, тобто, ці самі облгази. Швидко це точно не буде. Якщо лічильника на воду я сам ставив ще 15 років назад, то на газ буду чекати безкоштовного, або по 2-2,5к гривень, а не по 4,5к, як вони хочуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:10

  zloy_ukr написав:
  lapay написав:Сама установка коштує втричі більше, ніж лічильник. Хто за установку заплатить?

Два человека устанавливают счетчик за 1,5...2 часа.Пломбирование.Проект никто не делает,все формально.
Можно посчитать, сколько реально стоит установка, и это не так дорого.

К тому же все несколько раз уже учтено в тарифах.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:56

эти счётчики должны были стоять уже год назад и их стоимость была включена в тариф на газ уже больше 10 лет...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:00

  Тракторист написав:эти счётчики должны были стоять уже год назад и их стоимость была включена в тариф на газ уже больше 10 лет...

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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:17

  zloy_ukr написав:Из двух - только один специалист, второй - помощник. А сертифицированных сварщиков, и газовщиков - как собак много.

Вы уверены что их много, особенно газосварщиков?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:19

  zloy_ukr написав:
  lapay написав:
В теорії. На практиці дірочка в трубі - і буде великий Бум. Це не вода.

Очередной миф. Давление газа очень небольшое, всего до 40 см. водного столба, т.е. для прекращения достаточно легкого нажатия пальцем.
Давление воды- 9 атмосфер. Поэтому квалификация сварщика водяных труб должна быть намного выше.
После сварки - швы проверяютя.Еще газ имеет запах.Не будет-бум.

Зачем для установки счетчика необходима сварка?
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