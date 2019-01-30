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Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5...
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Додано: Сер 30 січ, 2019 19:10
Из двух - только один специалист, второй - помощник. А сертифицированных сварщиков, и газовщиков - как собак много.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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zloy_ukr
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Додано: Сер 30 січ, 2019 19:14
zloy_ukr написав:
Из двух - только один специалист, второй - помощник. А сертифицированных сварщиков, и газовщиков - как собак много.
В теорії. На практиці дірочка в трубі - і буде великий Бум. Це не вода.
Тому будуть ці лічильники встановлювати років десять-двадцать, і норми піднімуть до 6+ кубів, щоб облгази не були в збитку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 30 січ, 2019 20:01
lapay написав:
В теорії. На практиці дірочка в трубі - і буде великий Бум. Це не вода.
Очередной миф. Давление газа очень небольшое, всего до 40 см. водного столба, т.е. для прекращения достаточно легкого нажатия пальцем.
Давление воды- 9 атмосфер. Поэтому квалификация сварщика водяных труб должна быть намного выше.
После сварки - швы проверяютя.Еще газ имеет запах.Не будет-бум.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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zloy_ukr
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Додано: Сер 30 січ, 2019 20:07
zloy_ukr написав:
После сварки - швы проверяютя.Еще газ имеет запах.Не будет-бум.
Тим не менш, Насалик сказав, що ставити лічильники можуть тільки сертифіковані організації, тобто, ці самі облгази. Швидко це точно не буде. Якщо лічильника на воду я сам ставив ще 15 років назад, то на газ буду чекати безкоштовного, або по 2-2,5к гривень, а не по 4,5к, як вони хочуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 30 січ, 2019 20:10
zloy_ukr написав: lapay написав:
Сама установка коштує втричі більше, ніж лічильник. Хто за установку заплатить?
Два человека устанавливают счетчик за 1,5...2 часа.Пломбирование.Проект никто не делает,все формально.
Можно посчитать, сколько реально стоит установка, и это не так дорого.
К тому же все несколько раз уже учтено в тарифах.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 21:56
эти счётчики должны были стоять уже год назад и их стоимость была включена в тариф на газ уже больше 10 лет...
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Тракторист
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Додано: Сер 30 січ, 2019 22:00
Тракторист написав:
эти счётчики должны были стоять уже год назад и их стоимость была включена в тариф на газ уже больше 10 лет...
European reforms in a new way.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:17
zloy_ukr написав:
Из двух - только один специалист, второй - помощник. А сертифицированных сварщиков, и газовщиков - как собак много.
Вы уверены что их много, особенно газосварщиков?
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p_a_l
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:19
zloy_ukr написав: lapay написав:
В теорії. На практиці дірочка в трубі - і буде великий Бум. Це не вода.
Очередной миф. Давление газа очень небольшое, всего до 40 см. водного столба, т.е. для прекращения достаточно легкого нажатия пальцем.
Давление воды- 9 атмосфер. Поэтому квалификация сварщика водяных труб должна быть намного выше.
После сварки - швы проверяютя.Еще газ имеет запах.Не будет-бум.
Зачем для установки счетчика необходима сварка?
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