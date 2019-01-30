Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5...

Додано: Чет 31 січ, 2019 11:57

p_a_l написав: zloy_ukr написав: lapay написав: В теорії. На практиці дірочка в трубі - і буде великий Бум. Це не вода.

Очередной миф. Давление газа очень небольшое, всего до 40 см. водного столба, т.е. для прекращения достаточно легкого нажатия пальцем.

Давление воды- 9 атмосфер. Поэтому квалификация сварщика водяных труб должна быть намного выше.

После сварки - швы проверяютя.Еще газ имеет запах.Не будет-бум. Очередной миф. Давление газа очень небольшое, всего до 40 см. водного столба, т.е. для прекращения достаточно легкого нажатия пальцем.Давление воды- 9 атмосфер. Поэтому квалификация сварщика водяных труб должна быть намного выше.После сварки - швы проверяютя.Еще газ имеет запах.Не будет-бум.

Зачем для установки счетчика необходима сварка? Зачем для установки счетчика необходима сварка?

затем что нужно из прямой трубы сделать трубу с Г-образными отростками вниз на которые уже и ставятся резьбовые соединения. И это еще если есть место для установки (а по нормам там и расстояние от плиты, от котла, от мойки, от пола) и не нужно изменять прокладку труб. А на счет дефицита сварщиков скажу одну вещь - оно то можно нанять и со стороны (если у него есть допуски с которых снимается копия и относится в горгаз), но т.к. для установки счетчика нужно менять проект (в проекте указывается место где установлен счетчик) и в случае человека со стороны газовики сдерут за это денежку, то становится понятным что дешевле по нервам и деньгам будет доверить установку спецам из местной газ-организации. Правда есть и минус - с ними очень тяжело найти общий язык по месту установки и если они упрутся рогом (а им ведь нужно что-бы было не красиво, а быстро и по правилам), то сдвинуть их невозможно. отсюда вывод - всем кто надеется на бесплатные счетчики - следует быть готовым к тому что поставят не роторный, а мембранный и в то место где удобнее будет им (а на вашу красивую кухню они клали с прибором).