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Установка лічильників газу обійдеться
"Нафтогазу" в 2,5...

Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:12

  p_a_l написав:
  zloy_ukr написав:Из двух - только один специалист, второй - помощник. А сертифицированных сварщиков, и газовщиков - как собак много.

Вы уверены что их много, особенно газосварщиков?


Хороший сварщик сейчас "на вес золота".
Еще лет 20 назад, квалифицированные сварщики "гастрабайтеры" в Москве, зарабатывли около 10 000$ в месяц. Сейчас в ЕС им платят почти столько же. Кто им заплатит столько в Украине?
Мне тут месная фирма, с хорошей репутацией, ворота варила и устанавливала- 3!!! раза переделывали, пока у меня терпение не "лопнуло"(((
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:42

  lapay написав:
  zloy_ukr написав:Из двух - только один специалист, второй - помощник. А сертифицированных сварщиков, и газовщиков - как собак много.
В теорії. На практиці дірочка в трубі - і буде великий Бум. Це не вода.
Тому будуть ці лічильники встановлювати років десять-двадцать, і норми піднімуть до 6+ кубів, щоб облгази не були в збитку.

Не выдумывайте. Многим (в т.ч. и мне) поставили давно и бесплатно.
Знаю, что многие отказывались, в основном из-за того, что прописан 1 человек, им проще платить по норме.
Установка занимает часа 2-4, в зависимости от местоположения счетчика.
Со всеми сварочными и монтажными работами.
Мне оставалось только покрасить трубы.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:08

  Starikan написав:
  lapay написав:
  zloy_ukr написав:Из двух - только один специалист, второй - помощник. А сертифицированных сварщиков, и газовщиков - как собак много.
В теорії. На практиці дірочка в трубі - і буде великий Бум. Це не вода.
Тому будуть ці лічильники встановлювати років десять-двадцать, і норми піднімуть до 6+ кубів, щоб облгази не були в збитку.

Не выдумывайте. Многим (в т.ч. и мне) поставили давно и бесплатно.
Знаю, что многие отказывались, в основном из-за того, что прописан 1 человек, им проще платить по норме.
Установка занимает часа 2-4, в зависимости от местоположения счетчика.
Со всеми сварочными и монтажными работами.
Мне оставалось только покрасить трубы.

Не треба так узагальнювати власний досвід.
https://pogliad.ua/news/chernivtsi/bezk ... niy-332496
пояснює фахівець із зв'язків з громадськістю ПАТ "Чернівцігаз" Андрій Семенович. – Мета встановлення будинкового лічильника полягає в тому, аби забезпечити всіх користувачів засобом обліку газу, на це є роз’яснення державного регулятора. Коштів на лічильники, закладених в тариф, фактично не вистачає, щоб встановити кожному мешканцю індивідуальний лічильник. Плюс загальна кількість необхідних лічильників така, що для їх встановлення потрібно не менше 10 років – це показник по Україні. Тому регулятор прийняв рішення на користь будинкових. Якщо у будинку кількість споживачів без лічильника достатньо велика, тоді ставимо будинковий, якщо ж навпаки, то ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:09

  Starikan написав:поставили давно и бесплатно

за вашу илюзию бесплатности потребители украины заплатили в течении 10 лет в 3 раза больше стоимости счётчика и работ по установке...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:21

  lapay написав:
Плюс загальна кількість необхідних лічильників така, що для їх встановлення потрібно не менше 10 років – це показник по Україні. Тому регулятор прийняв рішення на користь будинкових. Якщо у будинку кількість споживачів без лічильника достатньо велика, тоді ставимо будинковий, якщо ж навпаки, то ні.

так называемый эксперт врёт - все счётчики можно установить не более чем за 3 года если начать их устанавливать, а не пытаться "ловит рыбку в мутной воде"...

что касается общедомовых счётчиков, то они противоречат действующему законодательству и не могут использоваться для расчётов с потребителями...

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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:32

Re: Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5.

  Тракторист написав:так называемый эксперт врёт - все счётчики можно установить не более чем за 3 года если начать их устанавливать, а не пытаться "ловит рыбку в мутной воде"...

Більшисть тих лічильників встановлювались в приватних будинках, а не в квартирах. В квартирах централізоване опалення, тому термін окупності лічильника кілька років, що нікому не вигідно - ні облгазам, ні споживачам. Вони споживають всього 5% газу.
Тому такі малі темпи. Кожен хоче спихнути цю гирю на іншого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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