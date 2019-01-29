Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5...
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zloy_ukr написав:Из двух - только один специалист, второй - помощник. А сертифицированных сварщиков, и газовщиков - как собак много.
Вы уверены что их много, особенно газосварщиков?
Хороший сварщик сейчас "на вес золота". Еще лет 20 назад, квалифицированные сварщики "гастрабайтеры" в Москве, зарабатывли около 10 000$ в месяц. Сейчас в ЕС им платят почти столько же. Кто им заплатит столько в Украине? Мне тут месная фирма, с хорошей репутацией, ворота варила и устанавливала- 3!!! раза переделывали, пока у меня терпение не "лопнуло"(((
zloy_ukr написав:Из двух - только один специалист, второй - помощник. А сертифицированных сварщиков, и газовщиков - как собак много.
В теорії. На практиці дірочка в трубі - і буде великий Бум. Це не вода. Тому будуть ці лічильники встановлювати років десять-двадцать, і норми піднімуть до 6+ кубів, щоб облгази не були в збитку.
Не выдумывайте. Многим (в т.ч. и мне) поставили давно и бесплатно. Знаю, что многие отказывались, в основном из-за того, что прописан 1 человек, им проще платить по норме. Установка занимает часа 2-4, в зависимости от местоположения счетчика. Со всеми сварочными и монтажными работами. Мне оставалось только покрасить трубы.
zloy_ukr написав:Из двух - только один специалист, второй - помощник. А сертифицированных сварщиков, и газовщиков - как собак много.
В теорії. На практиці дірочка в трубі - і буде великий Бум. Це не вода. Тому будуть ці лічильники встановлювати років десять-двадцать, і норми піднімуть до 6+ кубів, щоб облгази не були в збитку.
Не выдумывайте. Многим (в т.ч. и мне) поставили давно и бесплатно. Знаю, что многие отказывались, в основном из-за того, что прописан 1 человек, им проще платить по норме. Установка занимает часа 2-4, в зависимости от местоположения счетчика. Со всеми сварочными и монтажными работами. Мне оставалось только покрасить трубы.
пояснює фахівець із зв'язків з громадськістю ПАТ "Чернівцігаз" Андрій Семенович. – Мета встановлення будинкового лічильника полягає в тому, аби забезпечити всіх користувачів засобом обліку газу, на це є роз’яснення державного регулятора. Коштів на лічильники, закладених в тариф, фактично не вистачає, щоб встановити кожному мешканцю індивідуальний лічильник. Плюс загальна кількість необхідних лічильників така, що для їх встановлення потрібно не менше 10 років – це показник по Україні. Тому регулятор прийняв рішення на користь будинкових. Якщо у будинку кількість споживачів без лічильника достатньо велика, тоді ставимо будинковий, якщо ж навпаки, то ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Плюс загальна кількість необхідних лічильників така, що для їх встановлення потрібно не менше 10 років – це показник по Україні. Тому регулятор прийняв рішення на користь будинкових. Якщо у будинку кількість споживачів без лічильника достатньо велика, тоді ставимо будинковий, якщо ж навпаки, то ні.
так называемый эксперт врёт - все счётчики можно установить не более чем за 3 года если начать их устанавливать, а не пытаться "ловит рыбку в мутной воде"...
что касается общедомовых счётчиков, то они противоречат действующему законодательству и не могут использоваться для расчётов с потребителями...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист написав:так называемый эксперт врёт - все счётчики можно установить не более чем за 3 года если начать их устанавливать, а не пытаться "ловит рыбку в мутной воде"...
Більшисть тих лічильників встановлювались в приватних будинках, а не в квартирах. В квартирах централізоване опалення, тому термін окупності лічильника кілька років, що нікому не вигідно - ні облгазам, ні споживачам. Вони споживають всього 5% газу. Тому такі малі темпи. Кожен хоче спихнути цю гирю на іншого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
На минулому тижні поставили лічильник. Багатоповерхівка, лише газова плита у хаті.На гофрі, Вкрутили нову 30-см гофру замість існуючої (що на плиту), доугий кінець короткої гофри S-образно завернули і вкрутили на вхід у лічильник зверху. Стару-довгу гофру вкрутили на вихід лічильника знизу. Сам лічильник з нових- маленький, електроний, показує окрім обсяга газа ще й атмо тиск і температуру. Також на самому лічильнику фільтр, вигляда як частина корпуса. Кажуть батарейка на 10 років. Зроблена одна дірка у стіні- на метіз для тримача лічилькика. Працював один чолов'яга, 20 хвилин. Двоє інших заповнювали бланки паперів- сторінок 6-8 усього. І встановили лічильник прямо у кухоний навесний шкаф для посуду. Дружина повернулась з роботи і побачила лічильник дуже не одразу....