Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5...
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Тракторист написав:так называемый эксперт врёт - все счётчики можно установить не более чем за 3 года если начать их устанавливать, а не пытаться "ловит рыбку в мутной воде"...
Більшисть тих лічильників встановлювались в приватних будинках, а не в квартирах. В квартирах централізоване опалення, тому термін окупності лічильника кілька років, що нікому не вигідно - ні облгазам, ні споживачам. Вони споживають всього 5% газу. Тому такі малі темпи. Кожен хоче спихнути цю гирю на іншого.
причём здесь выгодно или не выгодно? облгазы не тратят на эти цели свои деньги. счётчики уже были несколько раз оплачены потребителями газа за 10 предыдущих лет, так как эти расходы уже давно включены в тариф на газ. просто надо выполнять постановы правительства, по которым ещё 10 лет было определено что на 1 января 1918 года 100% потребителей должны иметь счётчики. проблема в том что у власти временщики которых волнует только собственное обогащение...
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