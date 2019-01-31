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Установка лічильників газу обійдеться
"Нафтогазу" в 2,5...

Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:39

  lapay написав:
  Тракторист написав:так называемый эксперт врёт - все счётчики можно установить не более чем за 3 года если начать их устанавливать, а не пытаться "ловит рыбку в мутной воде"...

Більшисть тих лічильників встановлювались в приватних будинках, а не в квартирах. В квартирах централізоване опалення, тому термін окупності лічильника кілька років, що нікому не вигідно - ні облгазам, ні споживачам. Вони споживають всього 5% газу.
Тому такі малі темпи. Кожен хоче спихнути цю гирю на іншого.

причём здесь выгодно или не выгодно? облгазы не тратят на эти цели свои деньги. счётчики уже были несколько раз оплачены потребителями газа за 10 предыдущих лет, так как эти расходы уже давно включены в тариф на газ. просто надо выполнять постановы правительства, по которым ещё 10 лет было определено что на 1 января 1918 года 100% потребителей должны иметь счётчики. проблема в том что у власти временщики которых волнует только собственное обогащение...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:40

  Starikan написав:
  Тракторист написав:
  Starikan написав:поставили давно и бесплатно
за вашу илюзию бесплатности потребители украины заплатили в течении 10 лет в 3 раза больше стоимости счётчика и работ по установке...

Демагогия.

в чём? обоснуйте...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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