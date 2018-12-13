RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Картка киянина стане єдиним
проїзним документом для...

Картка киянина стане єдиним проїзним документом для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:08

Картка киянина стане єдиним проїзним документом для...

Пропонуємо до обговорення:
У столиці запроваджується єдина система обліку пільговиків у міському громадському транспорті за допомогою муніципальної картки «Картки киянина».

Дивися повний текст Картка киянина стане єдиним проїзним документом для пільговиків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86996
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:08

Если бы еще карты киевлянина выпускали не кредитные, а дебетовые, и пенсионеры бы не получали на них пенсию...
А то как-то стремно пенсионеру подносить карточку киевлянина к валидатору. Если лимит поездок исчерпан, то или в кредит может вогнать, или за счет остатка на платежной карте спишется стоимость проезда (за счет пенсии).
Лучше бы сделали для пенсионеров отдельную карточку только с транспортным модулем. А то делают комбайн, в котором даже не каждый молодой человек до конца поймет весь функционал этой карты-комбайна...
AZTECA
 
Повідомлень: 49
З нами з: 28.02.11
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fokus, lapay, zРадио і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В одній з країн ЄС громадський транспорт стане повністю...
R2 » Вів 22 січ, 2019 11:17
4 335
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 15:52
Джон
Київ закриває програму "Картка киянина" - що буде з пільгами
R2 » Сер 12 гру, 2018 16:22
3 567
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 09:46
Molchyn
Кредитна картка від Укргазбанку визнана найвигіднішою...
R2 » Сер 14 лис, 2018 18:33
1 137
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 18:33
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66932)
30.01.2019 18:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.