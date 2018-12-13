У столиці запроваджується єдина система обліку пільговиків у міському громадському транспорті за допомогою муніципальної картки «Картки киянина».
Дивися повний текст Картка киянина стане єдиним проїзним документом для пільговиків.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 18:08
Картка киянина стане єдиним проїзним документом для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Картка киянина стане єдиним проїзним документом для пільговиків.
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:08
Если бы еще карты киевлянина выпускали не кредитные, а дебетовые, и пенсионеры бы не получали на них пенсию...
А то как-то стремно пенсионеру подносить карточку киевлянина к валидатору. Если лимит поездок исчерпан, то или в кредит может вогнать, или за счет остатка на платежной карте спишется стоимость проезда (за счет пенсии).
Лучше бы сделали для пенсионеров отдельную карточку только с транспортным модулем. А то делают комбайн, в котором даже не каждый молодой человек до конца поймет весь функционал этой карты-комбайна...
Додано: Чет 31 січ, 2019 04:54
И делается это для того, чтобы пенсионеры из Киевской и других областей не ездили на шару в городском наземном транспорте по пенсионном удостоверению как сейчас, а платили как в метро где можно пройти только по карте киянина
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