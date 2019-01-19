Цьогорічної освітньої субвенції не вистачить, щоб виконати гарантовані законодавством України в повному обсязі виплати вчителям.
Дивися повний текст Освітньої субвенції не вистачає на зарплати вчителям.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 20:17
Освітньої субвенції не вистачає на зарплати вчителям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Освітньої субвенції не вистачає на зарплати вчителям.
Додано: Сер 30 січ, 2019 20:17
Нехай сільскі вчителі вирощують маріхуану на шкільному подвір'ї та продають на чорному ринку. Отже так зможуть забезпечити не тількі себе та свої родини, а й закупити до сільских шкіл компьютери та інші необхідні речі. Заразом завдаючи удару по бюджету наркомафіі. Шах і мат.
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