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Освітньої субвенції не
вистачає на зарплати вчителям

Освітньої субвенції не вистачає на зарплати вчителям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:17

Освітньої субвенції не вистачає на зарплати вчителям

Пропонуємо до обговорення:
Цьогорічної освітньої субвенції не вистачить, щоб виконати гарантовані законодавством України в повному обсязі виплати вчителям.

Дивися повний текст Освітньої субвенції не вистачає на зарплати вчителям.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:17

Нехай сільскі вчителі вирощують маріхуану на шкільному подвір'ї та продають на чорному ринку. Отже так зможуть забезпечити не тількі себе та свої родини, а й закупити до сільских шкіл компьютери та інші необхідні речі. Заразом завдаючи удару по бюджету наркомафіі. Шах і мат.
yurii_kruhlov
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