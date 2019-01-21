Аналітики з JPMorgan Chase & Co виявили, що вартість майнінгу одного біткойна перевищує реальну вартість самої криптовалюти.
Дивися повний текст Витрати на майнінг біткойна перевищили його реальну вартість.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 20:21
Витрати на майнінг біткойна перевищили його реальну вартість
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Дивися повний текст Витрати на майнінг біткойна перевищили його реальну вартість.
Додано: Сер 30 січ, 2019 20:21
если «в деле» останутся только китайские майнеры, то коммунистические мозги китайцев очень быстро смекнут все преимущества объединения и "атака 51%" позволит объединившимся перекраивать всю экосистему так, как им заблагорассудится.
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