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Витрати на майнінг біткойна
перевищили його реальну вартість

Витрати на майнінг біткойна перевищили його реальну вартість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:21

Витрати на майнінг біткойна перевищили його реальну вартість

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики з JPMorgan Chase & Co виявили, що вартість майнінгу одного біткойна перевищує реальну вартість самої криптовалюти.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:21

если «в деле» останутся только китайские майнеры, то коммунистические мозги китайцев очень быстро смекнут все преимущества объединения и "атака 51%" позволит объединившимся перекраивать всю экосистему так, как им заблагорассудится.
yurii_kruhlov
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