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FinTech на сьогодні є основним драйвером для зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 січ, 2019 22:31
Пропонуємо до обговорення:
Понад 40% від усього загалу активних фінтех-компаній були засновані у 2016 році або пізніше.
Дивися повний текст FinTech на сьогодні є основним драйвером для зростання фінансової інклюзії в Україні - Рожкова
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Додано: Сер 30 січ, 2019 22:32
Ворюга хотела сказать, для финансовой иллюзии?
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П'ят 18 січ, 2019 13:58
lwa