Понад 40% від усього загалу активних фінтех-компаній були засновані у 2016 році або пізніше.
Дивися повний текст FinTech на сьогодні є основним драйвером для зростання фінансової інклюзії в Україні - Рожкова.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 22:31
FinTech на сьогодні є основним драйвером для зростання...
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Дивися повний текст FinTech на сьогодні є основним драйвером для зростання фінансової інклюзії в Україні - Рожкова.
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:05
Сам ты ворюга, идиот, такие люди Украину продвигают, а не ты на диване
Додано: Чет 31 січ, 2019 08:54
У Рожковой рыльце в пушку. была замом у Гонтарёвой. одну попёрли. вторая всплыла на вершину.
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