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FinTech на сьогодні є основним
драйвером для зростання...

FinTech на сьогодні є основним драйвером для зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:31

FinTech на сьогодні є основним драйвером для зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 40% від усього загалу активних фінтех-компаній були засновані у 2016 році або пізніше.

Дивися повний текст FinTech на сьогодні є основним драйвером для зростання фінансової інклюзії в Україні - Рожкова.
R2
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Сам ты ворюга, идиот, такие люди Украину продвигают, а не ты на диване
svm30055
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 08:22

Столько новых слов и выражений в статье, а суть то в чем? :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 08:54

У Рожковой рыльце в пушку. была замом у Гонтарёвой. одну попёрли. вторая всплыла на вершину.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:02

Re: FinTech на сьогодні є основним драйвером для зростання..

  Кузя написав:а суть то в чем?
Інклюзія (від англ. inclusion — включення) — процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі. І насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку...
Это не я, так вики пишет!
Radon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:04

  Radon написав:
  Кузя написав:а суть то в чем?
Інклюзія (від англ. inclusion — включення) — процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі. І насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку...
Это не я, так вики пишет!


И что, от этого что то прояснилось? І де і від чого зростання? :D
Кузя
 
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