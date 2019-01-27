Компанія Apple планує скоротити вартість смартфонів iPhone.
Дивися повний текст Все через курс: голова Apple пообіцяв знизити ціни на iPhone.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 09:41
Все через курс: голова Apple пообіцяв знизити ціни на iPhone
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Дивися повний текст Все через курс: голова Apple пообіцяв знизити ціни на iPhone.
Додано: Чет 31 січ, 2019 09:41
Очень интересный шаг, давайте нашу Украйну в этот список, а то дороже всей планеты.
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