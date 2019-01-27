RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Все через курс: голова Apple
пообіцяв знизити ціни на iPhone

Все через курс: голова Apple пообіцяв знизити ціни на iPhone
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:41

Все через курс: голова Apple пообіцяв знизити ціни на iPhone

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple планує скоротити вартість смартфонів iPhone.

Дивися повний текст Все через курс: голова Apple пообіцяв знизити ціни на iPhone.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87005
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:41

Очень интересный шаг, давайте нашу Украйну в этот список, а то дороже всей планеты.
Rainbow
 
Повідомлень: 2071
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:25

Айфону скоро вафли.
p_a_l
 
Повідомлень: 1747
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AZTECA, Gastarbaiter і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 28 січ, 2019 11:47
50 2968
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 13:17
sequence
Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з... 1, 2
R2 » Нед 27 січ, 2019 18:42
14 857
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 16:10
Евгений Н.
Держстат підрахував, як зросли за рік ціни на квартири в...
R2 » Пон 28 січ, 2019 13:07
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 13:07
27661

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66967)
31.01.2019 10:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.