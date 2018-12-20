Нове рішення Мінрегіону має дозволити облаштовувати житловий простір.
Дивися повний текст Мінрегіон збирається дозволити проектування кухонь-ніш у квартирах.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 09:43
Мінрегіон збирається дозволити проектування кухонь-ніш у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінрегіон збирається дозволити проектування кухонь-ніш у квартирах.
Додано: Чет 31 січ, 2019 09:43
Давно уже забили и положили на этот минрегион, строят как хотят, что хотят и где хотят.
Дома на 1000 квартир без парковок.
Дорогир не на балансе, от чего все в метровых ямах.
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