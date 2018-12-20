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Мінрегіон збирається дозволити
проектування кухонь-ніш у...

Мінрегіон збирається дозволити проектування кухонь-ніш у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:43

Мінрегіон збирається дозволити проектування кухонь-ніш у...

Пропонуємо до обговорення:
Нове рішення Мінрегіону має дозволити облаштовувати житловий простір.

Дивися повний текст Мінрегіон збирається дозволити проектування кухонь-ніш у квартирах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:43

Давно уже забили и положили на этот минрегион, строят как хотят, что хотят и где хотят.
Дома на 1000 квартир без парковок.
Дорогир не на балансе, от чего все в метровых ямах.
Rainbow
 
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