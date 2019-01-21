Європейський союз планує спростити візовий режим для коротких поїздок, пов'язавши його із готовністю інших країн співпрацювати в міграційній політиці.
Дивися повний текст ЄС планує спростити візовий режим для коротких поїздок.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:05
ЄС планує спростити візовий режим для коротких поїздок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС планує спростити візовий режим для коротких поїздок.
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:05
Шановний державний аппарат - от так треба інформувати населення про підвищення тарифів.
Наприклад: Тема: "Тепер стане легше платити за комуналку"
Текст:
Ви будете отримувати до 60% задекларованих послуг, але платити будете за 100%. Рахувати не треба. Тим паче, що у населення на сплату послуг тільки 3 дні. З 16-го по 19-те кожного місяця.
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