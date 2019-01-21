RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЄС планує спростити візовий
режим для коротких поїздок

ЄС планує спростити візовий режим для коротких поїздок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:05

ЄС планує спростити візовий режим для коротких поїздок

Пропонуємо до обговорення:
Європейський союз планує спростити візовий режим для коротких поїздок, пов'язавши його із готовністю інших країн співпрацювати в міграційній політиці.

Дивися повний текст ЄС планує спростити візовий режим для коротких поїздок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87005
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:05

Шановний державний аппарат - от так треба інформувати населення про підвищення тарифів.
Наприклад: Тема: "Тепер стане легше платити за комуналку"
Текст:
Ви будете отримувати до 60% задекларованих послуг, але платити будете за 100%. Рахувати не треба. Тим паче, що у населення на сплату послуг тільки 3 дні. З 16-го по 19-те кожного місяця.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 376
З нами з: 08.08.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AZTECA і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінрегіон планує проектування засобів заспокоєння...
R2 » Пон 28 січ, 2019 21:49
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 21:49
LatAliensSuck
Електромобілі Tesla скоро отримають «режим вартового» - Маск
R2 » Нед 27 січ, 2019 10:46
1 135
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 січ, 2019 10:46
dmuxar_ivan
Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на...
R2 » Пон 21 січ, 2019 08:59
6 473
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 13:28
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.