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Маск повідомив про відставку
фіндиректора Tesla

Маск повідомив про відставку фіндиректора Tesla
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:17

Маск повідомив про відставку фіндиректора Tesla

Пропонуємо до обговорення:
Фінансовий директор американської компанії Tesla, що займається виробництвом електромобілів, Діпак Ахуджа цього року залишить свій пост.

Дивися повний текст Маск повідомив про відставку фіндиректора Tesla.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:35

Re: Маск повідомив про відставку фіндиректора Tesla

и там не просто убыток 950 млн. Оборот 21 млрд, т.е. убыток составляет 4,5% от оборота.
max1gu
 
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