Фінансовий директор американської компанії Tesla, що займається виробництвом електромобілів, Діпак Ахуджа цього року залишить свій пост.
Дивися повний текст Маск повідомив про відставку фіндиректора Tesla.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:17
Маск повідомив про відставку фіндиректора Tesla
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск повідомив про відставку фіндиректора Tesla.
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:35
Re: Маск повідомив про відставку фіндиректора Tesla
и там не просто убыток 950 млн. Оборот 21 млрд, т.е. убыток составляет 4,5% от оборота.
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