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В Україні виявили фальшиві
євро: як відрізнити підробку

В Україні виявили фальшиві євро: як відрізнити підробку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:22

В Україні виявили фальшиві євро: як відрізнити підробку

Пропонуємо до обговорення:
Регулятор назвав це "небезпечною поліграфічною підробкою" і видав детальний опис фальшивки на 13 пунктів.

Дивися повний текст В Україні виявили фальшиві євро: як відрізнити підробку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:22

Ха - щось ці підробки занадто якісні . Імітовані практично всі елементи захисту . Визначити в польових умовах не вийде - хіба що дуже уважно порівнювати з оригінальною . І то навряд - визначити правильні відтінки ...
Puente
 
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