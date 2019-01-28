Регулятор назвав це "небезпечною поліграфічною підробкою" і видав детальний опис фальшивки на 13 пунктів.
Дивися повний текст В Україні виявили фальшиві євро: як відрізнити підробку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:22
В Україні виявили фальшиві євро: як відрізнити підробку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні виявили фальшиві євро: як відрізнити підробку.
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:22
Ха - щось ці підробки занадто якісні . Імітовані практично всі елементи захисту . Визначити в польових умовах не вийде - хіба що дуже уважно порівнювати з оригінальною . І то навряд - визначити правильні відтінки ...
|