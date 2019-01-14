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Харчі, товари і послуги: Кабмін змінює підхід до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вніс зміни у порядок проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму.
Дивися повний текст Харчі, товари і послуги: Кабмін змінює підхід до формування прожиткового мінімуму
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:23
О-о-о. Тепер драпове пальто буде розкидано не на 10 років, а на 13?
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jeugen
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Чет 17 січ, 2019 14:46
lapay
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