10 мільйонів тонн сміття можуть замінити 1 мільярд кубів газу для виробництва тепла і електричної енергії.
Дивися повний текст Сміття замість газу: Савчук розповів, як заощадити 1 мільярд кубів палива.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:24
Сміття замість газу: Савчук розповів, як заощадити 1...
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Дивися повний текст Сміття замість газу: Савчук розповів, як заощадити 1 мільярд кубів палива.
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:24
Тогда покупайте у нас мусор, а не мы еще должны платить за его вывоз и утилизацию.
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