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Сміття замість газу: Савчук
розповів, як заощадити 1...

Сміття замість газу: Савчук розповів, як заощадити 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:24

Сміття замість газу: Савчук розповів, як заощадити 1...

Пропонуємо до обговорення:
10 мільйонів тонн сміття можуть замінити 1 мільярд кубів газу для виробництва тепла і електричної енергії.

Дивися повний текст Сміття замість газу: Савчук розповів, як заощадити 1 мільярд кубів палива.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:24

Тогда покупайте у нас мусор, а не мы еще должны платить за его вывоз и утилизацию.
p_a_l
 
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