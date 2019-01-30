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Коболєв назвав умову, за якої
"Нафтогаз" встановить...

Коболєв назвав умову, за якої "Нафтогаз" встановить...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:41

Коболєв назвав умову, за якої "Нафтогаз" встановить...

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" підтримує цю ініціативу.

Дивися повний текст Коболєв назвав умову, за якої \"Нафтогаз\" встановить лічильники споживачам.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:41

Журналисты не смогли найти фото газового счетчика ?
Вот зачем в эту новость втулили фотку двух счетчиков для холодной и горячей воды ?
Kalgan
 
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