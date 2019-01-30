"Нафтогаз" підтримує цю ініціативу.
Дивися повний текст Коболєв назвав умову, за якої \"Нафтогаз\" встановить лічильники споживачам.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:41
Коболєв назвав умову, за якої "Нафтогаз" встановить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв назвав умову, за якої \"Нафтогаз\" встановить лічильники споживачам.
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:41
Журналисты не смогли найти фото газового счетчика ?
Вот зачем в эту новость втулили фотку двух счетчиков для холодной и горячей воды ?
Додано: Чет 31 січ, 2019 11:42
что значит за свой счёт? стоимость счётчиков уже дано и не один раз оплачена потребителями, так как это уже более 10 лет входит в тариф на газ...
|