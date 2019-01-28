Навесні 2019 року успішний фінтех стартап Uplata надасть змогу кожному українцю вимагати свою іншу - платіжну картку нового для ринку формату CARD-2-GO.
Дивися повний текст Нарешті в Україні з’явиться інша!.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 11:02
Нарешті в Україні з’явиться інша!
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нарешті в Україні з’явиться інша!.
Додано: Чет 31 січ, 2019 11:23
Re: Нарешті в Україні з’явиться інша!
Сами предоплаченные карты не новинка, но в статье не упоминается, что по ним весьма жесткие лимиты, ни о каких серьезных покупках и речи идти не может. Так, анонимно кофе можно покупать
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