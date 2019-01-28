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Нарешті в Україні
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Нарешті в Україні з’явиться інша!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:02

Нарешті в Україні з’явиться інша!

Пропонуємо до обговорення:
Навесні 2019 року успішний фінтех стартап Uplata надасть змогу кожному українцю вимагати свою іншу - платіжну картку нового для ринку формату CARD-2-GO.

Дивися повний текст Нарешті в Україні з’явиться інша!.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:03

Ерунда по возможностям карты ....
ttv2019
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:12

Может дадут какие-то доп. плюшки
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:23

Re: Нарешті в Україні з’явиться інша!

Сами предоплаченные карты не новинка, но в статье не упоминается, что по ним весьма жесткие лимиты, ни о каких серьезных покупках и речи идти не может. Так, анонимно кофе можно покупать :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:43

Виходячи зі статті - сама картка - це інструмент отримання додаткового прибутку засновниками. Адже, за допомогою додатку, який поєднує всі мої картки і підтримує Гугл Пей - я і без додаткового пластику можу сплачувати за всі послуги.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:48

  jeugen написав:Виходячи зі статті - сама картка - це інструмент отримання додаткового прибутку засновниками. Адже, за допомогою додатку, який поєднує всі мої картки і підтримує Гугл Пей - я і без додаткового пластику можу сплачувати за всі послуги.

Поэтому, чтоб склонить клиента именно к предложенному варианту - нужно предложить какой-то "доп. интерес" для клиента :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:31

  Вкладчик1234 написав:
  jeugen написав:Виходячи зі статті - сама картка - це інструмент отримання додаткового прибутку засновниками. Адже, за допомогою додатку, який поєднує всі мої картки і підтримує Гугл Пей - я і без додаткового пластику можу сплачувати за всі послуги.

Поэтому, чтоб склонить клиента именно к предложенному варианту - нужно предложить какой-то "доп. интерес" для клиента :)

Наприклад - наявність комісії за розрахунки? :roll:
jeugen
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