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Нарешті в Україні з’явиться інша!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 січ, 2019 11:02
Пропонуємо до обговорення:
Навесні 2019 року успішний фінтех стартап Uplata надасть змогу кожному українцю вимагати свою іншу - платіжну картку нового для ринку формату CARD-2-GO.
Дивися повний текст Нарешті в Україні з’явиться інша!
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Додано: Чет 31 січ, 2019 11:03
Ерунда по возможностям карты ....
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Додано: Чет 31 січ, 2019 11:12
Может дадут какие-то доп. плюшки
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Додано: Чет 31 січ, 2019 11:23
Сами предоплаченные карты не новинка, но в статье не упоминается, что по ним весьма жесткие лимиты, ни о каких серьезных покупках и речи идти не может. Так, анонимно кофе можно покупать
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Faceless
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Додано: Чет 31 січ, 2019 11:43
Виходячи зі статті - сама картка - це інструмент отримання додаткового прибутку засновниками. Адже, за допомогою додатку, який поєднує всі мої картки і підтримує Гугл Пей - я і без додаткового пластику можу сплачувати за всі послуги.
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jeugen
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Додано: Чет 31 січ, 2019 11:48
jeugen написав:
Виходячи зі статті - сама картка - це інструмент отримання додаткового прибутку засновниками. Адже, за допомогою додатку, який поєднує всі мої картки і підтримує Гугл Пей - я і без додаткового пластику можу сплачувати за всі послуги.
Поэтому, чтоб склонить клиента именно к предложенному варианту - нужно предложить какой-то "доп. интерес" для клиента
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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jeugen
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:29
Faceless написав:
Сами предоплаченные карты не новинка, но в статье не упоминается, что по ним весьма жесткие лимиты, ни о каких серьезных покупках и речи идти не может. Так, анонимно кофе можно покупать
Если честно, то не вижу причин, почему лимиты могут быть ниже порогов финмониторинга - 15000 грн в день.
А это, согласитесь, коллега, уже не только кофе.
Прокремлевский тролль.
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Дваждыдвашник
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:56
Дваждыдвашник написав: Faceless написав:
Сами предоплаченные карты не новинка, но в статье не упоминается, что по ним весьма жесткие лимиты, ни о каких серьезных покупках и речи идти не может. Так, анонимно кофе можно покупать
Если честно, то не вижу причин, почему лимиты могут быть ниже порогов финмониторинга - 15000 грн в день.
А это, согласитесь, коллега, уже не только кофе.
Это потому что вы забыли постанову НБУ, которя регулирует лимиты по всяким электронным деньгам, ваучерам и припейд картам. У них на сайте тоже вкратце указано, но только про снятие до 500 грн в сутки, до 4000 грн в мес, а есть еще лимиты на остаток, на оборот.
Обычно это такие:
Протягом календарного року - сума розрахункових операцій до 48 000 грн.
Сума розрахункових операцій протягом терміну дії картки - 150 000 грн.
Сума зняття готівки на день – 500 грн.
Сума зняття готівки на місяць – 4000 грн.
Максимальний баланс на картці – 14 000 грн.
Такие же лимиты, например, у припейд карт для Одесского кинофестиваля (от ТАСа), для ЛеополисДжазФеста от Альфы
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Faceless
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Додано: Чет 31 січ, 2019 14:02
Faceless написав: Дваждыдвашник написав: Faceless написав:
Сами предоплаченные карты не новинка, но в статье не упоминается, что по ним весьма жесткие лимиты, ни о каких серьезных покупках и речи идти не может. Так, анонимно кофе можно покупать
Если честно, то не вижу причин, почему лимиты могут быть ниже порогов финмониторинга - 15000 грн в день.
А это, согласитесь, коллега, уже не только кофе.
Это потому что вы забыли постанову НБУ, которя регулирует лимиты по всяким электронным деньгам, ваучерам и припейд картам. У них на сайте тоже вкратце указано, но только про снятие до 500 грн в сутки, до 4000 грн в мес, а есть еще лимиты на остаток, на оборот.
Обычно это такие:
Протягом календарного року - сума розрахункових операцій до 48 000 грн.
Сума розрахункових операцій протягом терміну дії картки - 150 000 грн.
Сума зняття готівки на день – 500 грн.
Сума зняття готівки на місяць – 4000 грн.
Максимальний баланс на картці – 14 000 грн.
Такие же лимиты, например, у припейд карт для Одесского кинофестиваля (от ТАСа), для ЛеополисДжазФеста от Альфы
а в год разве не 64к?
И был ли лимит "протягом строку дії картки"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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