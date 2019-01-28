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Нарешті в Україні
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Нарешті в Україні з’явиться інша!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:02

Нарешті в Україні з’явиться інша!

Пропонуємо до обговорення:
Навесні 2019 року успішний фінтех стартап Uplata надасть змогу кожному українцю вимагати свою іншу - платіжну картку нового для ринку формату CARD-2-GO.

Дивися повний текст Нарешті в Україні з’явиться інша!.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:03

Ерунда по возможностям карты ....
ttv2019
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Может дадут какие-то доп. плюшки
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:23

Re: Нарешті в Україні з’явиться інша!

Сами предоплаченные карты не новинка, но в статье не упоминается, что по ним весьма жесткие лимиты, ни о каких серьезных покупках и речи идти не может. Так, анонимно кофе можно покупать :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:43

Виходячи зі статті - сама картка - це інструмент отримання додаткового прибутку засновниками. Адже, за допомогою додатку, який поєднує всі мої картки і підтримує Гугл Пей - я і без додаткового пластику можу сплачувати за всі послуги.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:48

  jeugen написав:Виходячи зі статті - сама картка - це інструмент отримання додаткового прибутку засновниками. Адже, за допомогою додатку, який поєднує всі мої картки і підтримує Гугл Пей - я і без додаткового пластику можу сплачувати за всі послуги.

Поэтому, чтоб склонить клиента именно к предложенному варианту - нужно предложить какой-то "доп. интерес" для клиента :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:31

  Вкладчик1234 написав:
  jeugen написав:Виходячи зі статті - сама картка - це інструмент отримання додаткового прибутку засновниками. Адже, за допомогою додатку, який поєднує всі мої картки і підтримує Гугл Пей - я і без додаткового пластику можу сплачувати за всі послуги.

Поэтому, чтоб склонить клиента именно к предложенному варианту - нужно предложить какой-то "доп. интерес" для клиента :)

Наприклад - наявність комісії за розрахунки? :roll:
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:29

  Faceless написав:Сами предоплаченные карты не новинка, но в статье не упоминается, что по ним весьма жесткие лимиты, ни о каких серьезных покупках и речи идти не может. Так, анонимно кофе можно покупать :mrgreen:

Если честно, то не вижу причин, почему лимиты могут быть ниже порогов финмониторинга - 15000 грн в день.
А это, согласитесь, коллега, уже не только кофе.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:56

  Дваждыдвашник написав:
  Faceless написав:Сами предоплаченные карты не новинка, но в статье не упоминается, что по ним весьма жесткие лимиты, ни о каких серьезных покупках и речи идти не может. Так, анонимно кофе можно покупать :mrgreen:

Если честно, то не вижу причин, почему лимиты могут быть ниже порогов финмониторинга - 15000 грн в день.
А это, согласитесь, коллега, уже не только кофе.

Это потому что вы забыли постанову НБУ, которя регулирует лимиты по всяким электронным деньгам, ваучерам и припейд картам. У них на сайте тоже вкратце указано, но только про снятие до 500 грн в сутки, до 4000 грн в мес, а есть еще лимиты на остаток, на оборот.
Обычно это такие:
Протягом календарного року - сума розрахункових операцій до 48 000 грн.
Сума розрахункових операцій протягом терміну дії картки - 150 000 грн.
Сума зняття готівки на день – 500 грн.
Сума зняття готівки на місяць – 4000 грн.
Максимальний баланс на картці – 14 000 грн.

Такие же лимиты, например, у припейд карт для Одесского кинофестиваля (от ТАСа), для ЛеополисДжазФеста от Альфы
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:02

  Faceless написав:
  Дваждыдвашник написав:
  Faceless написав:Сами предоплаченные карты не новинка, но в статье не упоминается, что по ним весьма жесткие лимиты, ни о каких серьезных покупках и речи идти не может. Так, анонимно кофе можно покупать :mrgreen:

Если честно, то не вижу причин, почему лимиты могут быть ниже порогов финмониторинга - 15000 грн в день.
А это, согласитесь, коллега, уже не только кофе.

Это потому что вы забыли постанову НБУ, которя регулирует лимиты по всяким электронным деньгам, ваучерам и припейд картам. У них на сайте тоже вкратце указано, но только про снятие до 500 грн в сутки, до 4000 грн в мес, а есть еще лимиты на остаток, на оборот.
Обычно это такие:
Протягом календарного року - сума розрахункових операцій до 48 000 грн.
Сума розрахункових операцій протягом терміну дії картки - 150 000 грн.
Сума зняття готівки на день – 500 грн.
Сума зняття готівки на місяць – 4000 грн.
Максимальний баланс на картці – 14 000 грн.

Такие же лимиты, например, у припейд карт для Одесского кинофестиваля (от ТАСа), для ЛеополисДжазФеста от Альфы

а в год разве не 64к?
И был ли лимит "протягом строку дії картки"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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