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Нарешті в Україні
з’явиться інша!

Нарешті в Україні з’явиться інша!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:19

Re: Нарешті в Україні з’явиться інша!

  Вкладчик1234 написав:И был ли лимит "протягом строку дії картки"?

Это из тарифов карты Альфы, есть ли такое требование в постанове, по памяти не скажу
Faceless
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