Нарешті в Україні з’явиться інша!

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:19
Вкладчик1234 написав:
И был ли лимит "протягом строку дії картки"?
Это из тарифов карты Альфы, есть ли такое требование в постанове, по памяти не скажу
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Faceless
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Додано: Чет 31 січ, 2019 17:59
Карта для малоимущих параноиков. Лимит снятия кеша 4000грн/мес. За границей не работает. Еще и с абонплатой.
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DONALD
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