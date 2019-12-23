Это из тарифов карты Альфы, есть ли такое требование в постанове, по памяти не скажу
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:19
Re: Нарешті в Україні з’явиться інша!
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:59
Не карта, а ерунда
Карта для малоимущих параноиков. Лимит снятия кеша 4000грн/мес. За границей не работает. Еще и с абонплатой.
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:37
я так понял визы предоплаченной еще не было в Украине, только мастеркард
да, мгновенный кэшбек 3% живыми деньгами по штуке был весьма приятен
100 грн. на карте вроде обещают при открытии
Додано: Вів 24 гру, 2019 16:08
Скажите пожалуйсто, возможно ли на эту карту брать микрозаймы !? За ранние спасибо,уважаемые.
|