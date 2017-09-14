RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ГПУ повідомили, скільки
справ щодо хабарництва...

В ГПУ повідомили, скільки справ щодо хабарництва...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:52

В ГПУ повідомили, скільки справ щодо хабарництва...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2018 року Генеральна прокуратура України передала до суду 1069 кримінальних проваджень щодо хабарництва та одержання неправомірної винагороди.

Дивися повний текст В ГПУ повідомили, скільки справ щодо хабарництва направили до суду у 2018 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87007
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:52

Если посмотреть официальную статистику, то количество обвинительных актов, переданных в суд, составляет 3776. Судами были рассмотрены только 1198 уголовных производств. Осуждены 788 человек. Из них – 28 депутатов, три работника аппаратов судов, три прокурора, два работника СБУ, 110 полицейских и сотрудников МВД, 25 работников ГФС, 33 сотрудника других правоохранительных органов, 68 военных, 36 сельских, поселковых и городских голов, 49 должностных лиц местного самоуправления и 172 госслужащих.

Как видим, наименьшее количество «коррупционных» приговоров среди судей, прокуроров и работников СБУ. Чаще всего попадались сотрудники МВД и чиновники.

Если говорить о наказании, то большинство осужденных отделались штрафами (475 человек). Тюремные сроки получили 188 человек, ограничение свободы – 46, лишение права занимать определенные должности – 29. Вообще избежали наказания 460 человек.
-Segey-
 
Повідомлень: 91
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 434, 435, 436
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4358 229398
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 11:37
shapo
Коболєв розповів, скільки облгази заборгували "Нафтогазу" 1, 2
R2 » Пон 28 січ, 2019 17:11
15 488
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 07:49
shapo
UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України:...
R2 » Вів 29 січ, 2019 23:23
6 250
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 18:25
fokus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1)
31.01.2019 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.