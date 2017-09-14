В ГПУ повідомили, скільки справ щодо хабарництва...

Додано: Чет 31 січ, 2019 11:52
Если посмотреть официальную статистику, то количество обвинительных актов, переданных в суд, составляет 3776. Судами были рассмотрены только 1198 уголовных производств. Осуждены 788 человек. Из них – 28 депутатов, три работника аппаратов судов, три прокурора, два работника СБУ, 110 полицейских и сотрудников МВД, 25 работников ГФС, 33 сотрудника других правоохранительных органов, 68 военных, 36 сельских, поселковых и городских голов, 49 должностных лиц местного самоуправления и 172 госслужащих.
Как видим, наименьшее количество «коррупционных» приговоров среди судей, прокуроров и работников СБУ. Чаще всего попадались сотрудники МВД и чиновники.
Если говорить о наказании, то большинство осужденных отделались штрафами (475 человек). Тюремные сроки получили 188 человек, ограничение свободы – 46, лишение права занимать определенные должности – 29. Вообще избежали наказания 460 человек.