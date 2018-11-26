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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:45

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые !

Бонусы: Начислили новые !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо: Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
mustbe
 
Повідомлень: 1025
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 128 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:00

EximBonus Bot. Техника - Алло: Уже есть !

Бонусы: Новых нет

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо: Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Уже есть !
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
mustbe
 
Повідомлень: 1025
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 128 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:14

mustbe А Ашан в последний раз когда был? Он хоть бывает когда-нибудь?
Andrew75
 
Повідомлень: 798
З нами з: 30.09.15
Подякував: 123 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:52

Ашан и Сильпо были 02.02 примерно с 10:30 до 11:00
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
mustbe
 
Повідомлень: 1025
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 128 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:53

mustbe Спасибо.
Andrew75
 
Повідомлень: 798
З нами з: 30.09.15
Подякував: 123 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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  #<12
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