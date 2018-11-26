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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:26

Сильпо и Ашан на 200 были сто лет назад. Сейчас они идут только по 500.
Вижу сейчас Комфи-500.
Если будет Комфи или Алло на не 500 - маякните, посмотрим
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:28

  mustbe написав:Если будет Комфи или Алло на не 500 - маякните, посмотрим

Ок
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:00

EximBonus Bot. Техника - Комфи: Уже нет !

Бонусы: Новых нет

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо: Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи: Уже нет !
Техника - Алло : Ещё нет
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:40

Re: EximBonus Bot

Коммуналки кстати, с 10 часов уже нет
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:01

EximBonus Bot. Платежи - Мобильные: Уже нет !

Бонусы: Новых нет

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо: Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет

Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:36

  mustbe написав:
Бонусы: Новых нет

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо: Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет

Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет

Что то в боте поломалося- я ж говорю, коммуналки с утра уже нет
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9010
З нами з: 23.01.13
Подякував: 260 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
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