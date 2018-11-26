Сильпо и Ашан на 200 были сто лет назад. Сейчас они идут только по 500.
Вижу сейчас Комфи-500.
Если будет Комфи или Алло на не 500 - маякните, посмотрим
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:26
Сильпо и Ашан на 200 были сто лет назад. Сейчас они идут только по 500.
Вижу сейчас Комфи-500.
Если будет Комфи или Алло на не 500 - маякните, посмотрим
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:28
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:00
EximBonus Bot. Техника - Комфи: Уже нет !
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:40
Re: EximBonus Bot
Коммуналки кстати, с 10 часов уже нет
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:01
EximBonus Bot. Платежи - Мобильные: Уже нет !
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:36
Что то в боте поломалося- я ж говорю, коммуналки с утра уже нет
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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