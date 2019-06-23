|
|
|
EximBonus Bot
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:00
Бонусы: Начислили новые по 23.06.2019 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Уже есть !
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1986
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 27 чер, 2019 20:00
Бонусы: Начислили новые по 24.06.2019 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1986
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 27 чер, 2019 23:00
Бонусы: Новых нет с 24.06.2019
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1986
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:00
Бонусы: Новых нет с 24.06.2019
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи: Уже нет !
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1986
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 29 чер, 2019 02:00
Бонусы: Новых нет с 24.06.2019
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1986
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:00
Бонусы: Новых нет с 24.06.2019
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1986
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 29 чер, 2019 17:00
Бонусы: Новых нет с 24.06.2019
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Уже есть !
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-1000: Уже есть !
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1986
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 30 чер, 2019 15:01
Бонусы: Новых нет с 24.06.2019
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи: Уже нет !
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1986
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 30 чер, 2019 22:00
Бонусы: Новых нет с 24.06.2019
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Уже нет !
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1986
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|