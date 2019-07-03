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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 11 лип, 2019 09:00
Бонусы: Новых нет с 03.07.2019
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:04
Ашан есть и 500, и 1000
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 11 лип, 2019 12:01
Бонусы: Новых нет с 03.07.2019
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:01
Бонусы: Новых нет с 03.07.2019
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 03:00
Бонусы: Новых нет с 03.07.2019
Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !
Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи: Уже нет !
Техника - Алло : Уже нет !
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mustbe
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:00
Бонусы: Новых нет с 03.07.2019
Маркеты - Ашан-500: Уже есть !
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Уже есть !
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Уже есть !
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
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mustbe
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- Подякували: 203 раз.
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