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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 01:00

EximBonus Bot. Маркеты - Ашан-500: Уже есть ! Маркеты - Силь

Бонусы: Новых нет с 06.07.2019

Маркеты - Ашан-500: Уже есть !
Маркеты - Сильпо-1000: Уже есть !
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Уже есть !

Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Техника - Комфи-500,1000: Уже есть !
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
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З нами з: 27.12.17
Подякував: 52 раз.
Подякували: 204 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:00

EximBonus Bot. Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 06.07.2019

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2077
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Подякував: 52 раз.
Подякували: 204 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:01

EximBonus Bot. Маркеты - Ашан : Уже нет ! Маркеты - Сильпо:

Бонусы: Новых нет с 06.07.2019

Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !

Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи: Уже нет !
Техника - Алло : Уже нет !
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Повідомлень: 2077
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Подякував: 52 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:00

EximBonus Bot. Маркеты - Ашан-500: Уже есть ! Маркеты - Силь

Бонусы: Новых нет с 06.07.2019

Маркеты - Ашан-500: Уже есть !
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Уже есть !

Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Уже есть !
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
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Повідомлень: 2077
З нами з: 27.12.17
Подякував: 52 раз.
Подякували: 204 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:00

EximBonus Bot. Маркеты - Фора-500: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 06.07.2019

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2077
З нами з: 27.12.17
Подякував: 52 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:01

EximBonus Bot. Маркеты - Ашан : Уже нет ! Маркеты - Сильпо:

Бонусы: Новых нет с 06.07.2019

Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !

Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи: Уже нет !
Техника - Алло : Уже нет !
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Повідомлень: 2077
З нами з: 27.12.17
Подякував: 52 раз.
Подякували: 204 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:00

EximBonus Bot. Маркеты - Ашан-500: Уже есть ! Маркеты - Силь

Бонусы: Новых нет с 06.07.2019

Маркеты - Ашан-500: Уже есть !
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Уже есть !

Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Уже есть !
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
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Повідомлень: 2077
З нами з: 27.12.17
Подякував: 52 раз.
Подякували: 204 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:00

EximBonus Bot. Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 06.07.2019

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Подякував: 52 раз.
Подякували: 204 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:44

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бот уехал на отдых? )
4-й день не отчитывается )
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Подякували: 5748 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:02

Анекдот:
Жил-был в семье маленький мальчик. Все, вроде бы, ничего, только не говорил он - молчал. Год родители страдали, три, пять... Привыкли, смирились.
Было мальчику лет семь. Как-то за завтраком он возьми и скажи:
- А почему мне в чай сахару не положили?!?!?
Родители ну рыдать от счастья:
- Сынок, почему же ты раньше-то молчал?
- А раньше все нормально было!

Так и тут: ничего не происходит, не о чем отчитываться )
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Подякував: 52 раз.
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