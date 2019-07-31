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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 07 сер, 2019 20:00
Бонусы: Начислили новые по 31.07.2019 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: Чет 08 сер, 2019 12:00
Бонусы: Начислили новые по 01.08.2019 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 2195
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 211 раз.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:00
Бонусы: Новых нет с 01.08.2019
Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо-100,200,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:00
Бонусы: Начислили новые по 02.08.2019 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-100,200,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 211 раз.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:00
Бонусы: Начислили новые по 03.08.2019 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-100,200,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Подякували: 211 раз.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:00
Бонусы: Начислили новые по 04.08.2019 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-100,200,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 2195
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 211 раз.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 13:00
Бонусы: Новых нет с 04.08.2019
Маркеты - Ашан-500: Уже есть !
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 2195
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- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 211 раз.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 19:01
Бонусы: Новых нет с 04.08.2019
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 2195
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 211 раз.
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